Auto brandt uit voor woning in Galmaarden, parket voert onderzoek naar omstandigheden Tom Vierendeels

04 juli 2020

16u03 0 Galmaarden De hulpdiensten diensten vrijdagnacht uit te rukken voor een brandende auto in de Tollembeekstraat, net buiten het centrum van Galmaarden. De brandweer kon een overslag naar een woning en een andere auto vermijden. Het parket is een onderzoek gestart.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West en politiezone Pajottenland werden ‘s nachts kort na 2 uur gealarmeerde voor een brandende auto die voor een woning langs de Tollembeekstraat stond. Ter plaatse aangekomen stond de auto in lichterlaaie. De brandweerlieden konden een overslag naar de woning en een andere auto wel voorkomen. Toch liepen zowel de auto als de gevel en een raam van de woning schade op. Binnen zou er volgens de brandweer ook sprake zijn van water- en rookschade.

De lokale politie laat weten dat het onderzoek in handen is van het parket Halle-Vilvoorde. Daaruit blijkt dat er aanwijzingen zijn dat er meer dan een technisch defect aan de hand is. Het parket kan voorlopig nog niet communiceren.

Later meer.