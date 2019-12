Arno Waterplas is de nieuwe kinderpauwel Marc Colpaert

05 december 2019

Arno Waterplas(11) is zopas verkozen tot de nieuwe kinderpauwel van Galmaarden voor 2020. Hij heeft het van geen vreemde want zijn vader Rudy was ook enkele jaren actief bij de pauwelbende in Galmaarden. Hij kreeg van Jan Couck, eigenaar van de Pauwelhoeve, groen licht om kinderpauwel te zijn. Hij wordt bijgestaan door de apostels: Maxim Nuyens, Zeno De Nauw, Keano Van Holder, Arend en Aayron Dammekens en Colin Cools. Verder ook nog Brent Moeremans als koezen, Colin Marchand als vaandeldrager en Liam Reyns als zakdrager. Arno en zijn bende zullen van de partij zijn tijdens het grote feest op zondag 26 januari.