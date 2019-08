Anja en Arne vielen in de prijzen tijdens jaarlijks kampioenschap Marc Colpaert

29 augustus 2019

De Boogschutters Galmaarden Willem Tell organiseerden hun jaarlijks kampioenschap boogschieting over de taalgrens in Kasteelbrakel(Braine-le-Chateau). Hier kwamen niet minder dan 100 deelnemende schutters op af, met het doel zoveel mogelijk vogeltjes neer te halen. Na 8 ronden werd Jean-Marc Chevalier uit Givry kampioen. Anja Moonens was de beste onder de vrouwelijke deelnemers en Arne Bibaut de beste jeugdspeler van Galmaarden Willem Tell. Wie graag wil kennis maken met de club en het boogschieten kan steeds contact opnemen met: willem.tell@hotmail.be. Oefenen is mogelijk op de terreinen van het Baljuwhuis in Galmaarden en dit elke woensdag vanaf 17.30 uur.