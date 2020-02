André schrijft al 60 jaar muziekgeschiedenis en heeft nu een nieuwe cd Marc Colpaert

21 februari 2020

13u12 16

André Demecheleer(74) uit Galmaarden is een van de drie leden van de nieuwe rockgroep RAInbo3. André is als het ware al 60 jaar bezig met muziek, meestal als drummer maar ook met een gitaar kan hij aardig wat muziek brengen.

Het begon voor André allemaal bij de fanfare van Galmaarden waar hij als 14-jarige trommelaar meeliep tijdens de vele uitstapjes. De muziekmicrobe zou hem nooit meer loslaten, zelfs in het leger ging hij samen met Bas Ides van start met een muziekgroepje. Binnenkort stellen ze officieel hun nieuwe cd voor ‘Colours of a RAInbo3'. “Wij gaan in de toekomst ook in het Pajottenland en de Denderstreek enkele optredens organiseren want het rocken zit ons nog steeds in het bloed”, lacht André.

Op deze nieuwe cd staan acht stevige rocknummers, die een staalkaart zijn van hetgeen zij op het podium brengen.

Desondanks hun favoriete muziekstijl aansluit bij bands en artiesten als The Rolling Stones, Eric Clapton en The Who, is de grootste troef van deze cd vooral het feit dat er zes eigen nummers op staan, die geschreven werden door Ral Dale, die ook de zanger en frontman is van deze veelbelovende band. RAInbo3 is een trio dat, behalve Ral Dale, mee vorm wordt gegeven door André Demecheleer op drums en Idès Pieters als basgitarist.

Alle drie hebben zij al een rijk gevulde muzikale carrière achter de rug. Deze opnames van RAInbo3 krijgen binnenkort ook een plaats op de ‘Worldwide Song Compilation’, wat een gigantisch grote reeks verzamelalbums is die wereldwijd scoort qua download en streaming. Deze eerste cd werd uitgegeven door D & V uit Vollezele en is, behalve op fysieke cd, ook als download en streaming verkrijgbaar bij alle gekende internetportals. Meer informatie over deze groep kan men vinden bij André Demecheleer 0475/45.67.50.