André geeft voor 125ste keer bloed en wordt gehuldigd Marc Colpaert

09 januari 2020

10u06 5 Galmaarden André Grogna uit Tollembeek kwam naar de bloedafname van de Vrijwillige Bloedgevers Tollembeek. Het werd zijn 125ste bloedafname en daarvoor werd hij gehuldigd samen met nog enkele andere verdienstelijke bloedgevers.

André begon in 1974 als vrijwillig bloedgever en is nooit meer gestopt. “In 1974 zat ik bij ‘den troep’ (het leger) en daar kreeg je in die tijd drie dagen verlof als je bloed ging geven. Toen een goede reden om er mee van start te gaan”, lachte André. Ondertussen is ook zijn vrouw en schoonzus een trouwe bloedgever en bracht hij ook al tal van mensen mee naar de bloedafname in Tollembeek. Tijdens de bloedafname eind december werden naast André nog enkele andere mensen gehuldigd. Liesbet Robin en Ive Trooskens voor tien bloedgiften, Wim Capiau, Hans Vandercammenen, Kristof Limbourg telkens voor 25 bloedgiften en Koen Marcoux, Michel Decoster en Herman Cobbaert, ieder voor vijftig bloedgiften. Al deze mensen kregen een geschenkje van de Vrijwillige Bloedgevers Tollembeek.