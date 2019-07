André Bosmans met 'Joske' al aan zijn achtste film bezig

Marc Colpaert

17 juli 2019

16u09 3

Rasechte Galmaardenaar André Bosmans(79) is bezig met de opnames van zijn nieuwe film ‘Joske’, tal van opnames vinden plaats in Ninove, waar hij sinds vorig jaar woonachtig is. André Bosmans wordt eind dit jaar 80 jaar, maar stilzitten zit er niet in voor deze ex-juwelier uit het centrum van Galmaarden. André maakte al tal van kortfilms(7 in totaal) en is vandaag nog steeds paraat met zijn camera, wanneer er een belangrijke gebeurtenis doorgaat in zijn vroeger thuishaven Galmaarden. Ook al woont hij ondertussen al enige tijd boven het Ninia Shopping center in Ninove. Vorige zondag was André nog bezig met filmen op de maandelijkse rommelmarkt op het Niniaplein in Ninove. “De film gaat over twee oudere dames die op een bepaald moment ontsnappen uit het rusthuis en dan gebeuren er natuurlijk heel wat spannende zaken. Ze komen zelfs even naar de rommelmarkt om er iets te stelen”, zei André Bosmans. Ook andere mensen uit Galmaarden kregen een rol in de film zoals Roland Sergeant, de koster van Tollembeek, die de job van muzikant kreeg en ook Diane Mertens was van de partij. Zijn nieuwe film ‘Joske’ moet tegen eind dit jaar of begin volgend jaar klaar zijn. Waar en wanneer de film te zien zal zijn, wordt later nog bekend gemaakt.