ANB laat 5 eeuwenoude beuken kappen uit veiligheidsoverwegingen, maar stuit op protest van kasteelvrouw Veronique

Marc Colpaert

06 januari 2020

14u48 4 Galmaarden Veronique De Clerck uit Vollezele is woedend omdat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bezig is met de kap van enkele oude bomen in een geklasseerde beukendreef in het Steenhoutbos in Vollezele. Voorlopig liggen de werken stil tot de aannemer groen licht krijgt om verder te doen. Ondertussen ligt er wel al een mastodont van bijna 200 jaar tegen de vlakte. “Mijn hart brak toen ik deze pas afgezaagde - en in mijn ogen gezonde - boom zag liggen”, vertelde kasteelvrouw Veronique.

Enkele jaren geleden kocht het Agentschap voor Natuur en Bos een deel van het Steenhoutbos in Vollezele, op de grens met Oetingen. Recent werd vastgesteld dat enkele oude bomen die er naast een wandelpad staan, ziek zijn. Omdat het gevaarlijk is voor de mensen, besliste ANB om deze vijf oude beuken om te zagen. “Ik kom hier nog regelmatig lopen, en toen ik vandaag dit prachtig monument zomaar tegen de vlakte zag liggen, sloegen mijn stoppen even door”, begint Veronique De Clerck.

Kasteelvrouw

Als kasteelvrouw van kasteel Steenhout even verderop, is ze al jaren in de weer om nieuwe bomen aan te planten en oude te laten verzorgen op het domein, wat al een pak geld heeft gekost. “Wij als particulier mogen geen boom omhakken, maar grote instanties mogen alles. Als er een gevaar dreigt voor de wandelaars, dat ze dan de dode takken uit de bomen weghalen. Daarbij is het steeds mogelijk dat zelfs een gezonde boom af en toe een tak laat vallen. Dat gebeurt nu eenmaal in een bos. Als dat de reden is dat deze bomen moeten gekapt worden, dan moeten ze consequent zijn en álle bomen laten kappen. Ik vermoed dat de kans groter is dat je vandaag een ongeluk hebt in het verkeer, dan dat er een tak van een boom op je hoofd valt”, aldus een lichtjes geïrriteerde Veronique.

Veiligheid bezoekers gaat voor

“Wie regelmatig het domein bezoekt, zal zeker al gemerkt hebben dat niet alle bomen er even vitaal bij staan”, vertelt Wim De Maeyer van ANB. In tegenstelling tot bijvoorbeeld eiken worden beuken minder oud, gemiddeld zo’n 150 jaar. Ze zijn bovendien erg gevoelig aan veranderingen van klimaat en bodem. “De beuken in Steenhout zijn zeker honderd jaar oud, en zijn aan het aftakelen. Daarom werd beslist om 5 bomen, waarvan de kruin erg veel dood hout bevat, en die aangetast zijn door onder andere de reuzenzwam, te laten kappen. Als beheerder kunnen we hier geen risico’s nemen en stellen we de veiligheid van de bezoekers voorop”, verduidelijkt De Maeyer.

Om de vrijgekomen plaats terug in te vullen, zullen volgend plantseizoen weer jonge beuken geplant worden. Op die manier hoopt ANB dat de bezoekers nog lang van deze prachtige dreef kunnen genieten.