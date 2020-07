Alarmerende coronacijfers in Galmaarden: “10 besmettingen van terugkerend kamp KLJ” Amber Gys

31 juli 2020

13u49 7 Galmaarden De Vlaams-Brabantse gemeenten Galmaarden is momenteel (proportioneel) een van de hardst getroffen gemeenten door het opflakkerend coronavirus. Volgens burgemeester Patrick Decat (CD&V) zijn deze cijfers afkomstig van een teruggekomen kamp van de lokale KLJ. De tien jongeren die positief hebben getest, moeten in quarantaine.

Het coronavirus verspreidt zich als een wervelwind in heel Vlaanderen. Helemaal bovenaan de lijst van het meeste aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners staan Lint en Borsbeek. Op de vierde plaats komen we Galmaarden tegen, een kleine gemeente in het Pajottenland. Met haar 8.700 inwoners komen de 12 nieuwe infecties in de laatste week in Galmaarden neer op 137 per 100.000 inwoners. Dat is erg alarmerend, wetende dat de coronadrempel op 20 ligt.

Cluster van KLJ

De situatie in Galmaarden is ernstig en is volgens burgemeester Patrick Decat (CD&V) afkomstig van het kamp van de KLJ. “De lokale KLJ is een paar dagen geleden teruggekeerd van hun kamp”, zegt Decat. “Enkele leden van deze jeugdbeweging hebben daarna positief getest op het coronavirus.” Het Nationaal bestuur van KLJ geeft meer verduidelijking. “Na het kamp bleken 10 leden en leiders besmet te zijn”, zegt nationaal KLJ-voorzitter Isaak Dieleman. “Alle kampdeelnemers lieten zich inmiddels testen en hebben zich in quarantaine geplaatst. De besmetting kwam na het kamp aan het licht toen iemand van de leiding zich liet testen uit voorzorg.”

Na het kamp bleken 10 leden en leiders besmet te zijn. Alle kampdeelnemers lieten zich inmiddels testen en hebben zich in quarantaine geplaatst Isaak Dieleman

KLJ Galmaarden ging van 12 tot 19 juli op kamp met 68 kinderen en jongeren, netjes verdeeld in twee bubbels en een extra bubbel voor de kookploeg. “Drie dagen na het kamp vertoonde iemand van de leiding zeer lichte symptomen. Die liet zich testen uit voorzorg. Twee dagen later bleek de test positief te zijn.” De leidingsploeg schakelde snel en liet iedereen testen. Zo werden er negen bijkomende besmettingen ontdekt. Eén besmetting bevond zich in de eerste kampbubbel, negen in de tweede bubbel. Sinds de eerste besmetting ontdekt is, zitten alle leden, leiders en hun ouders in quarantaine. Ook zij die negatief testten zijn in quarantaine om elk risico uit te sluiten.” De besmette leden vertonen slechts milde symptomen.

Eigen contactopsporing

Vandaag nog liet minister van Jeugd Benjamin Dalle weten dat de kans op coronabesmettingen zeer klein blijft tijdens jeugdactiviteiten. In juli werden er slechts bij 24 van de 13.000 kampen en activiteiten coronabesmettingen vastgesteld. Burgemeester Decat neemt in overleg met de Veiligheidscel en het gemeentebestuur extra maatregelen. “We zijn met onze gemeente vanaf zelf gestart met onze eigen contactopsporing. Ook is het dragen van een mondmasker verplicht in de drie dorpskernen, op speelterreinen en gemeentelijke sportcomplexen. Het mondmasker is niet verplicht te dragen tijdens verplaatsingen met de fiets, motor of wagen en niet verplicht tijdens het sporten. Wandelen wordt onder dit besluit uitzonderlijk niet als sport beschouwd.”