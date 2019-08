Al het vijfde buurtfeest in Senneveld Marc Colpaert

06 augustus 2019

De bewoners van het Senneveld, een doodlopend straatje in de Flieterkouter in Tollembeek, vierden hun vijfde buurtfeest. Vijf jaar geleden staken enkele bewoners van het Senneveld de koppen bij elkaar en zo was het eerste buurtfeest in Senneveld een feit. En dat loopt heel goed want bijna alle inwoners, een dertigtal, zijn elk jaar van de partij. Voor de kinderen werden er twee springkastelen geplaatst en de straat werd verkeersvrij gemaakt. “Het is en blijft ons doel om ieder jaar eens gezellig te feesten met de buren”, zo werd ons verteld. Iedereen helpt bij het plaatsen van de tent en nadien bij de afbraak, en zo blijft het voor iedereen een feest.