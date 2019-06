Al 100 ste bloedgift voor Herman Cobbaert en hij is niet van plan om te stoppen Maar voorzitter Patrick Decat heeft noodgedwongen nog maar 13 bloedgiften op zijn actief

Marc Colpaert

24 juni 2019

11u41 1

Wat ooit begon als een weddenschap heeft vandaag 25 jaar later als gevolg dat Herman Cobbaert(65) uit Appeltere-Eichem(Ninove) al voor de 100 ste keer een bloedgift kwam geven in Tollembeek. Het was door een goede vriend en tevens zijn werkmakker Aimé Vandenbergh dat Herman ooit de stap zette om bloeddonor te worden. “Aimé zijn moeder was bestuurslid bij de Vrijwillige Bloedgevers van Tollembeek. Op zeker dag ging Aimé met mij de weddenschap aan dat ik geen bloeddonor durfde te worden. Vandaag bewijs ik dat hij er al 100 keer naast zat”, lacht Herman. Voor deze puike prestatie kreeg hij een fles bubbels van het Rode Kruis. Van Patrick Decat de voorzitter van de Bloedgevers Tollembeek kreeg hij een biermand als geschenk mee naar huis. Pittig detail, de voorzitter heeft zelf in zijn leven nog maar 13 keer bloed gegeven. “Ik heb zeer moeilijke aders en na enkele pogingen heeft de dokter mij zelf gezegd, dat ik er beter kon mee stoppen”, zegt Patrick.