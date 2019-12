Al 100 bloedgiften voor Jan Ricour Marc Colpaert

10 december 2019

Jan Ricour(65) uit Vollezele kwam in het Baljuwhuis van Galmaarden naar de bloedafname, voor hem was het al de 100 ste keer dat hij een bloedgift deed. Ongeveer 35 jaar geleden ging Jan spontaan voor de eerste keer naar een bloedafname. “Ik woonde toen nog in Beersel en op een dag kreeg ik een briefje in de bus met een uitnodiging om bloed te komen geven. Je doet er niemand kwaad mee, integendeel je helpt er andere mensen mee, dus waarom niet”, vertelde Jan ons. Ondertussen heeft hij de kaap van 100 bloedgiften bereikt en is niet van plan om te stoppen. “Sinds kort ga ik ook plasma geven in Aalst en hoop dit nog lang te mogen doen.” Jan kreeg voor zijn jarenlange inzet een fles wijn van het Rode Kruis mee naar huis.