Afscheid van Adhemar gewoon een heel bijzondere man

Marc Colpaert

05 maart 2020

14u31 0

Een tweehonderdtal mensen namen in de Sint-Pauluskerk van Vollezele afscheid van de 106- jarige Adhemar Dehaen uit Vollezele. Nooit leefde er iemand langer dan Adhemar in deze gemeente.

Adhemar is vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn slaap overleden in zijn woning in Vollezele. De laatste dagen had hij last van kortademigheid, maar zijn dood kwam toch nog vrij onverwachts. Adhemar was op één na de oudste man van Vlaanderen. Adhemar vierde half januari nog zijn verjaardag bij hem thuis, samen met de familie en enkele vrienden. Pastoor Kris Meskens sprak met lovende woorden over deze eenvoudige, maar vriendelijke man, die toch zo graag leefde en die blij was dat hij zo oud mocht worden. Op het bidprentje stond een sobere tekst, maar eentje die de persoon Adhemar heel duidelijk weergeeft. ‘Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een heel bijzondere man...’. De familie dankte alle aanwezigen.