Adhemar op 106-jarige leeftijd zachtjes thuis in zijn slaap overleden Hij was op één na de oudste man in Vlaanderen

29 februari 2020

Adhemar Dehaen uit Vollezele is in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn slaap overleden in zijn woning in Vollezele. De laatste dagen had hij last van kortademigheid, maar zijn dood komt toch nog vrij onverwachts. Adhemar was op één na de oudste man van Vlaanderen en nooit was er iemand ouder in Vollezele.

Adhemar vierde half januari nog zijn verjaardag bij hem thuis, samen met de familie en enkele vrienden. Op aanraden van de dokter werd toen al beslist om het rustig aan te doen. “Hij was de laatste dagen wat zwakker dan anders en hij had vooral last van kortademigheid. Gisteren dacht ik nog dat het wat beter ging, maar deze nacht is hij rustig ingeslapen”, vertelde dochter Monique, die al jaren de zorg voor haar vader op zich nam. Hij was de oudste inwoner ooit in Galmaarden en zelfs in heel Vlaanderen was er maar 1 man die nog ouder was dan Adhemar.

Adhemar werd geboren in het jaar 1914 en herinnerde zich zelfs nog beelden uit 1918 toen de Duitsers op de loop moesten gaan in onze contreien. De Tweede Wereldoorlog heeft hij natuurlijk van heel nabij meegemaakt, al had hij toen wel het geluk dat hij niet naar het front moest. “ Mijn vader heeft zich tijdens zijn leven nooit echt druk gemaakt over iets, maar was altijd tevreden met wat hij had. Ik denk dat daar het grote geheim zat, waarom hij zo oud is geworden, hij was steeds een gelukkig mens. Hij was tot de laatste dag steeds blij en lachte veel, blij dat hij in alle rust zo oud mocht worden”, zegt Monique toch met wat weemoed in haar stem. De uitvaartplechtigheid van Adhemar gaat door op donderdag 5 maart om 11.30 uur in de Sint-Pauluskerk van Vollezele.