Adhemar mag straks 106 kaarsjes uitblazen en staat daarmee in de top drie van de oudste mannen in Vlaanderen

Zijn geheim "Gelukkig zijn met de kleine dingen in het leven." Marc Colpaert

16 januari 2020

16u15 2

Adhemar Dehaen uit Vollezele is jarig en mag op vrijdag 17 januari niet minder dan 106 kaarsjes uitblazen. Hij is daarmee de oudste inwoner ooit in Vollezele. Sterker nog in gans Vlaanderen zijn er vandaag maar twee mannen, die ouder zijn dan Adhemar. Het geheim volgens Adhemar om zo oud te worden: “blij zijn met wat je hebt en niet op zoek gaan naar iets dat je toch niet kan krijgen.” Op aanraden van de dokter doet hij het rustig aan op zijn verjaardag.

Adhemar werd geboren in het jaar 1914 en herinnert zich zelfs nog beelden uit 1918 toen de Duitsers op de loop moesten gaan in onze contreien. De Tweede Wereldoorlog heeft hij natuurlijk van heel nabij meegemaakt, al had hij het geluk bij een ongeluk dat toen de oorlog uitbrak hij in het leger zat, maar hij was juist twee weken thuis met vakantie. “Zo moest ik niet dadelijk naar het front en dat was waarschijnlijk mijn geluk”, lacht hij. De jaren na de oorlog was hij druk bezig op zijn boerderij in de Errebekstraat in Vollezele. Dit samen met zijn vrouw die hij enkele jaren geleden moest afgeven. Adhemar is een echte levensgenieter die altijd met zijn twee benen in het leven stond en nog steeds staat. “Mijn vader werkte op zijn boerderij en was steeds opgewekt en blij, ook vandaag lacht hij nog iedere dag, zelfs meerdere keren per dag. Als de verpleegster hem soms al om 6 uur in de ochtend komt wakker maken, dan staat hij op met de glimlach. Ook tijdens zijn leven moest hij echt geen dure dingen of een grote wagen hebben om blij te zijn. Hij heeft het genoeg gezegd dat je met gewone, kleine dingen best gelukkig kan zijn”, legt zijn dochter Monique uit, die al jaren de zorg voor haar vader op zich neemt. Hierdoor kan Adhemar nog steeds in de woning van Monique blijven en hoeft hij niet naar een rusthuis te gaan. “Ik zorg elke dag voor mijn vader en we hebben ook wel heel veel steun van de meisjes van de Landelijke Thuiszorg, die naar hier komen als ik ga werken, daar heeft hij zelf ook veel steun aan.”

Toen Adhemar 100 jaar werd in 2014, was er nog een groot feest met een eucharistieviering in de kerk van Vollezele, bijna de hele gemeente was er, zo populair is deze man, die in de volksmond de naam ‘Adhemar van hooiveld’ meekreeg. “Het gaat momenteel heel goed met zijn gezondheid, maar de dokter vroeg toch om het niet te druk te maken op zijn verjaardag. Daarom komt er ook geen groot feest voor zijn verjaardag”, aldus Monique.

De laatste jaren is het gehoor van Adhemar wel wat achteruit gegaan, stappen doet hij wel nog met behulp van een rollator, maar zijn ogen zijn nog uitstekend. “Ik kan nog gerust een tekst lezen zonder bril”, zegt hij en voegt dadelijk de daad bij het woord en pakt een tijdschrift en leest er enkele woorden uit voor. Ondertussen is poes Milou in haar mandje naast hem komen liggen. “Onze Milou is al enkele jaren de trouwe kameraad van mijn vader, soms ligt ze zelfs op zijn schoot en doen ze samen een dutje”, vertelde Monique.

Adhemar was nog geen 100 jaar toen hij aan iedereen die het wilde horen verkondigde, ik ga zeker 100 jaar worden en kijk, vandaag staat de teller al op 106 jaar! Dat is toch wel een buitengewone prestatie. Volgens Anthony Croes-Lacroix van de Gerontology Research Group voor de Benelux, staat Adhemar vandaag op de vijfde plaats in de lijst van oudste mannen van België. Als we deze lijst bekijken dan zijn er slechts twee mannen in Vlaanderen die vandaag nog in leven zijn en die ouder zijn dan Adhemar. Maar Adhemar die ligt daar echt niet van wakker en ondertussen geniet hij op zijn manier van de kleine dingen in het leven. Bij ons vertrek hebben we hem beloofd dat we volgend jaar rond zijn verjaardag terugkomen.