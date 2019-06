Acht straten volledig afgesloten van 9 tot 15 uur voor de Tour de France Marc Colpaert

27 juni 2019

14u16 6 Galmaarden Op zaterdag 6 juli zal de openingsrit van de Tour de France de gemeente Galmaarden doorkruisen en dit zal enige overlast met zich meebrengen, vooral dan voor het doorgaand verkeer. Toch gaan de lokale handelaars er een feestelijke dag van proberen te maken.

De Tour de France komt via de Bosberg het grondgebied van Galmaarden binnen en gaat via de Heirbaan, afslag naar Dorekensstraat – Hoogstraat – Marktplein – Nieuwstraat – Stationsstraat – Winterkeer – Herhout verder naar het grondgebied van Herne. Het volledig parcours is op zaterdag afgesloten voor alle verkeer, zelfs voor fietsers vanaf 9 uur tot 15 uur, de doortocht van de renners wordt rond 13 uur verwacht. Er zijn om veiligheidsredenen geen doorsteken voorzien op het grondgebied van Galmaarden.

Parkeer buiten parcours

“Wij raden alle bewoners langs het parcours aan om hun voorzorgen te nemen indien ze in deze tijdspanne in of uit de woning moeten. Het beste is dat ze hun wagen parkeren buiten het parcours. Er geldt trouwens een parkeerverbod over heel de lengte van het parcours, alsook in de volledige Bruinsbroekstraat”, aldus schepen Ludo Persoons (CD&V).

Het Marktplein zal tevens afgesloten zijn ook na 15 uur wegens tal van feestelijkheden die dag. Er zal een wielerdorp geplaatst worden met onder meer een groot scherm voor de Tour, maar er zijn ook foodtrucks, er is kinderanimatie en een velobar in samenwerking met enkele verenigingen. Daarnaast zijn er optredens van de Ketnetband en De Corsari’s. Meer info kan men vinden op de gemeentelijke website.