27-jarige man uit Galmaarden stapt opnieuw in de auto... 20 minuten na positieve alcoholcontrole LDO

08 januari 2020

15u52 0 Galmaarden Een 27-jarige man uit Galmaarden heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor rijden onder invloed van alcohol. Hij reed zwalpend over de weg en stapte twintig minuten na de politiecontrole opnieuw in de auto.

De politie haalde de man in Geraardsbergen uit het verkeer omdat hij zwalpend over de weg reed. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol en moest zijn rijbewijs onmiddellijk afgeven. De bestuurder was evenwel niet onder de indruk van die maatregel want amper 20 minuten na zijn positieve test sprong hij doodleuk weer in zijn wagen, waarna de politie hem opnieuw kon tegenhouden. De man kwam woensdag zelf zijn spijt betuigen in de politierechtbank.

“Ik wist niet meer wat ik deed en ben terug in de auto gestapt. Ik heb een alcoholprobleem gehad, maar ik heb me daar ondertussen voor laten behandelen. Ondertussen drink ik niet meer.” De politierechter legt de man een rijverbod van 4 maanden en 15 dagen op. Hij moet ook een boete van 2.400 euro betalen. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij slagen voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek.