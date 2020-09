‘Vriend des huizes’ vergrijpt zich aan dochter (12) Wouter Hertogs

17 september 2020

15u36 0 Galmaarden Een dertiger uit Aalst riskeert 15 maanden cel voor het aanranden van een 12-jarig meisje. Niet alleen stuurde de man seksueel getinte berichtjes naar het meisje, ook betastte hij haar.

De man was in 2016 bevriend geraakt met de moeder en de stiefvader van het meisje, die woonden in Galmaarden. Hij kwam regelmatig bij hen thuis langs en leerde zo ook de dochter des huizes kennen. Toen haar moeder hem bezig zag met haar dochter begon ze argwaan te krijgen. Zo legde hij zijn hoofd op haar schouder en kon hij zijn handen niet thuishouden. In haar facebookgeschiedenis trof ze bovendien verschillende seksueel getinte berichten aan. “Onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat de taferelen die hij daarin beschrijft ook echt zijn voorgevallen”, aldus het parket, “het meisje heeft dit ook nooit vermeld.” Wel vertelde ze hoe de man haar bij haar thuis had proberen kussen en betasten. “Hij heeft een 12-jarige geviseerd om zijn seksuele lusten op bot te vieren”, aldus het parket. Zelf ontkent hij de aanranding. Bovendien had hij enkel ‘goede raad’ gegeven met berichtjes. “Die andere berichten zijn niet van mij. Mijn facebook moet gehackt geweest zijn”, sprak hij tegen de rechter. Uitspraak op 22 oktober.