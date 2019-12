‘Kleptomaan’ krijgt 40 maanden cel: “Dat is geen rechtsgrond om in te breken” WHW

10 december 2019

12u00 0 Galmaarden Een Roemeense veertiger is veroordeeld tot 40 maanden cel voor een reeks inbraken. De man sloeg in mei en september toe in Herne en Galmaarden en was al eerder in Roemenië en Oostenrijk veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Hij sloeg een eerste maal toe in de nacht van 25 op 26 mei in een bedrijfsloods te Herne. Hierbij werd hij betrapt door de eigenaar die hem over de omheining van het bedrijf zag klauteren. Toen de politie ter plaatse kwam, was de inbreker gevlucht maar troffen de agenten nog een rugzak aan waarin zijn identiteitsdocumenten staken. Ook was hij duidelijk herkenbaar te zien op beelden van bewakingscamera’s. Enkele maanden later dook de man opnieuw op, ditmaal in Galmaarden. In de nacht van 8 op 9 september kreeg de politie verschillende oproepen voor inbraken, waarna ze het lokale treinstation in de gaten ging houden, wachtend op verdachte personen. Daar werd de Roemeense veertiger uiteindelijk in de boeien geslagen.

“Ik ben een kleptomaan”, beweerde de man tegen politie en rechtbank. “Dat is geen rechtsgrond om dergelijke laakbare feiten te plegen”, aldus de rechter, “in Roemenië was hij al in aanraking gekomen met het gerecht voor gelijkaardige feiten en had hij in Oostenrijk ook een celstraf van 40 maanden opgelopen voor diefstallen.