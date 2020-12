Gaat de politie het vuurwerk achtervolgen? En hoe hoog zijn de boetes? Alles wat je moet weten over de coronacontroles met oudjaar

ONZE OPINIE. Nog niet zo lang geleden stonden we schouder aan schouder, nu staan we tegenover elkaar

23 december Tientallen verklikkingen per dag krijgt de politie van Charleroi binnen. Sommige burgers sturen zelfs brieven van uitgeknipte krantenletters om te melden dat op 'het derde' toch een kapster aan de slag is om Juliette voor de feestdagen van die coronacoupe af te helpen. "Als we in 1940 op die manier zouden hebben verklikt, bleven er niet veel kapsters over", laat de politiewoordvoerder zich ontvallen tegenover de RTBF. Laat dat even bezinken: zelfs de politie trekt grote ogen bij zoveel verraad.