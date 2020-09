Freddy Mombongo (P.Eisden): “De supporters houden van mij en ik hou van de supporters” Lucien Claessens

27 september 2020

14u08 1 Tot een kwartier voor tijd stond Patro Eisden met 0-2 in het krijt tegen KSK Heist en leek de partij gespeeld. Maar dat was niet zonder Freddy Mombongo gerekend. De ingevallen “bomber” zorgde voor een onwaarschijnlijke remonte en hees Patro met twee doelpunten langszij. De Eisdense supporters gingen uit de bol en vierden het gelijkspel als een zege. De 35-jarige spits genoot. Minutenlang na afloop galmde het “Freddy, Freddy, Freddy” door het stadion. Na de wedstrijd maakte de club bekend dat Patro-speler Jordan Renson positief testte op het coronavirus.

Patro speelde twee verschillende helften. Voor de rust bakte de thuisploeg er niets van. In de tweede helft toonde Freddy Mombongo zijn maats de juiste mentaliteit.

“Je moet die slechte eerste helft begrijpen”, zegt publiekslieveling Mombongo. “Vergeet niet dat het meer dan zes maanden gelden is dat we nog competitie speelden. Een oefenwedstrijd of een bekerwedstrijd is niet hetzelfde als een competitieduel. De competitiestart brengt spanning met zich mee. Vandaar dat we nerveus speelden. De Heistspelers kregen te veel ruimte en profiteerden daarvan.”

Na de rust gingen jullie beter spelen, maar het was toch weer Heist dat verder uitliep. Dacht je toen ook dat de partij gespeeld was?

“Ben je gek. Ik was echt gemotiveerd toen ik van de trainer mocht invallen. Ik ga steeds voor winst en tracht mijn maats op sleeptouw te nemen. Ik ben een clubspeler die voor zijn ploeg door het vuur gaat. Of in de basis sta of niet, maakt me niets uit. Enkel Patro telt op dat moment. We toonden de juiste ingesteldheid en dat werd beloond.”

Tweemaal stond je op de juiste plaats om te scoren.”

“Alles draait op om een goed gevoel en positieve energie. Ik sta inderdaad tweemaal op de juiste plaats en hoef maar simpel binnen te tikken. Dat is geluk voor mij, maar ook voor de ploeg. Iedereen heeft zich in de tweede helft dubbel geplooid. Als dat mede mijn verdienste is, ben ik tevreden.”

Je wordt door de supporters op handen gedragen. Jij bent de publiekslieveling.

“De supporters houden van mij en ik hou van de supporters. Dat is toch schitterend. Mijn ambitie nog bij Patro? Ik ben 35 jaar en wil mijn ervaring overdragen aan de jongere spelers. Ik wil ze beter maken. Ondertussen proberen we zo hoog mogelijk in de klassering mee te draaien. Dat we dit kunnen, hebben we tegen een sterk Heist bewezen”, knipoogt een immer goedlachse Freddy Mombongo.

Na afloop raakte bekend dat Jordan Renson positief testte op het coronavirus. De Patroverdediger stond op het wedstrijdblad, maar speelde uiteindelijk niet. Waren er vooraf geen signalen?

“Jordan was wel iets verkouden, maar voelde zich prima. Na de opwarming voelde hij zich plots niet lekker en werd vervangen door Stan Kolen”, zegt trainer Stijnen. “Tijdens de wedstrijd kreeg Renson dan het bericht dat hij positief testte. We hebben hem dan ook onmiddellijk geïsoleerd en huiswaarts gestuurd. De spelerskern zal zo snel mogelijk getest worden. Daaruit zal blijken of er nog meer besmettingen zijn.”

Ook de wedstrijd Dessel-Mandel ging niet door omwille van het coronavirus. Hoe moet dit verder?

“We zullen ons met zijn allen toch moeten beraden over het competitieverloop. Meer en meer wedstrijden worden uitgesteld en de herfst moet nog beginnen. De gezondheid komt op de eerste plaats. Of niet? Binnen de club houden we ons aan de coronamaatregelen. De ploeg werd reeds een vijftal keer gezamenlijk getest. Steeds negatief. Wat kunnen we nog meer doen?”

Tijdens de rust was er overleg tussen de scheids en de afgevaardigden van beide teams?

“Over dit specifieke coronageval stond er blijkbaar niets in het protocol. De scheids heeft hierover naar verluidt contact opgenomen met de Bond. In onderling overleg werd besloten om de de tweede helft toch te te spelen”, aldus Stijn Stijnen.