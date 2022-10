Foutparkeerders op strooiweide krijgen een GAS-boete

Kortrijk Concept voor nieuw kantoren­com­plex Leiedal wint architec­tuur­prijs

Een concept voor een nieuw kantorencomplex van streekontwikkelaar Leiedal in het Kennedypark in Kortrijk valt in de prijzen op het bouw- en interieursalon Bis in Gent. Het studieproject van Urbain Architectencollectief is er een van de winnaars van een prestigieuze architectuurwedstrijd. De focus lag dit jaar op circulariteit. De jury koos uit 47 inzendingen vier laureaten.

11:16