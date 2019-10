Flitsmarathon in politiezone Schelde-Leie Op 8 en 9 oktober controleert de politie op twaalf verschillende plaatsen Cedric Matthys

07 oktober 2019

Een gewaarschuwd man is er twee waard. Laat je niet vangen en let daarom op 8 en 9 oktober 2019 extra op jouw snelheid. De politiezone Schelde-Leie neemt namelijk deel aan de jaarlijkse Europese flitsmarathon. Vanaf dinsdag 8 oktober om 6 uur ‘s ochtends gaat de politie 24 uur lang extra controleren op twaalf locaties in De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. Tijdens de vorige editie, begin april, controleerde de verkeersdienst bijna tweeduizend voertuigen. 323 bestuurders reden toen te snel, goed voor 17 procent van de gecontroleerde wagens. De politie gaf voor deze editie alvast volgende locaties vrij: Baaigemstraat (Gavere), Dorpsstraat (Sint-Martens-Latem), Polderdreef (De Pinte), Klossestraat (De Pinte), Roombaardstraat (Nazareth), Schoolstraat (Nazareth).