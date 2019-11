Fietsersbonden manen auto’s aan afstand te houden WHW

23 november 2019

Zaterdagochtend hebben de fietsersbonden van Zemst en Mechelen een opvallende actie gehouden aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Kruisbaan. "Hou minimum 1,5meter afstand van fietsers!",maakten ze de automobilisten duidelijk door middel van borden.

158 fietsers en 298 auto’s telde de kersverse Fietsersbond Zemst in een half uur tijdens de ochtendspits in november op de brug over de autostrade in Zemst . Dat was goed en slecht nieuws. Goed, omdat bijna 40% de auto thuis had laten staan. Het minder goede nieuws was echter de veiligheid van die 158 fietsers. “Om in Mechelen te raken moesten ze op een smal fietsstrookje (lees moordstrookje) op enkele centimeters afstand van voorbij rijdend auto’s tegen 70km/u , voorbij 80 geparkeerde auto’s op de N1 rijden”, klinkt het bij de bonden. Daarom werd actie ondernomen. Met verkeersborden werd de automobilisten aangemaand om afstand te houden. De boodschap was duidelijk: “Hou minimum 1,5 meter afstand!”