Fietsers binnenkort keizer op Groenplein en Grote Markt Beide pleinen worden ingericht als echte fietsstraten Kristof Vereecke

27 augustus 2019

16u19 0 Het Groenplein en de Grote Markt worden binnenkort officieel fietsstraten. Dat betekent dat fietsers er ten allen tijde voorrang hebben op het andere verkeer.

“In de praktijk wijzigt er eigenlijk weinig”, zegt burgemeester Brent Meuleman. “Zo zijn beiden nu al ingericht als fietsvriendelijke omgevingen. In theorie is het nu zelfs zo dat fietsers op de Grote Markt gewoon midden op de rijweg mogen rijden en dat automobilisten er achter dienen te blijven. Alleen is de theorie niet altijd de praktijk. Zo rijden heel wat fietsers op de verhoogde zijbermen omdat ze anders van de baan worden gereden. Door één en ander beter te accentueren en borden te plaatsen hopen we de automobilisten op hun plichten te wijzen. We mogen in principe ook de rijweg rood kleuren, maar zover willen we niet gaan”, knipoogt Meuleman (sp.a). “Het is wel zo dat we in Zelzate gaan voor het principe van koning auto en keizer fiets. En dat willen we in de toekomst ook beter gaan controleren.”