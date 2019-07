Fiesta Europa: het ultieme vakantiegevoel naast je deur! Christophe Maertens

11 juli 2019

09u18 2 Fiesta Europa, een gezelschap van rondtrekkende internationale marktkramers, komt op 13, 14 en 15 juli terug naar Ieper.

Op Fiesta Europa vind je Corsicaanse specialiteiten naast Italiaanse salami en kazen, Franse zeep en lavendel en Griekse olijfolie. “Verwacht je aan een 30-tal standhouders die met plezier specialiteiten uit hun land of regio te koop aanbieden”, zegt Roeland Storms, zaakvoerder van Fiesta Europa. “Je kan er niet alleen komen shoppen bij de internationale kramen, je kan er ook lekker eten en drinken. Op ons terras vind je een aanbod van gerechten en bijhorende dranken. De gevestigde waarden zoals paella, pizza, hamburgers, de Paljas bierstand, wijnen en cocktails. Kwaliteit, originaliteit en authenticiteit staan voorop.”

In samenwerking met het Belgisch Kinderkanker Steunfonds bouwen de organisatoren een kinderdorp met springkastelen en knutsel- en speelzones. De markt is open van zaterdag om 18 uur en sluit om 22 uur. Zondag kan men er de hele dag terecht vanaf 10 uur tot 22u en op maandag van 10 tot 19 uur. Meer info via www.fiestaeuropa.eu.