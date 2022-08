Festival Dranouter is klaar voor 40.000 bezoekers: “Er staat meer dan vorig jaar en het is ook anders ingedeeld”

Willebroek Willebroek lanceert horecavig­net: “Voor iedereen meteen duidelijk welke zaken in orde zijn”

De gemeente Willebroek voert een ‘horecavignet’ in, waarmee horecazaken aantonen dat ze voldoen aan alle wetten en reglementen. “Wie volledig in orde is, kan vlotter werken. Horecazaken die niet betrouwbaar zijn, worden sneller opgemerkt”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA), bevoegd voor Integrale Veiligheid, preventie en handhavingsbeleid.

3 augustus