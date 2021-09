Feestzalen in grensstreek krijgen massaal aanvragen van Nederlanders: “Ze willen ook kunnen feesten zonder beperkingen”

Herselt Ontdek de werken van Herseltse kunste­naars in alle deeldorpen tijdens Toernee Artistiek

17:37 Dit weekend organiseert de gemeente Herselt, in samenwerking met heel wat Herseltse kunstenaars, voor de eerste keer de kunstroute Toernee Artistiek in alle deeldorpen. Op acht verschillende locaties, zowel op openbare plaatsen als in enkele ateliers zelf, zullen 23 kunstenaars hun werken tentoonstellen. Vrijdagnamiddag maakten de deelnemers per bus al een rondrit langs elkaars kunstwerken.