Feeststoet op Zotte Maandag, genieten aan het strand of meezingen met Frans Bauer: dit zijn onze 5 weekendtips voor Zuid-West-Vlaanderen

Staden Staden sluit openbare barbecues om natuurbran­den te voorkomen

Het is extreem droog en op de weerkaarten is er de eerste dagen geen drupje regen te zien. Dat vergroot het risico op brand bij het stoken van een vuurtje of roken in bosrijke gebieden. In Staden staan de openbare barbecues opgesteld in natuurrijke gebieden. Hoewel ze dankzij het mooie weer in combinatie met de zomervakantie net extra populair zijn, besliste het gemeentebestuur om de barbecues tijdelijk te sluiten. Dit omdat het risico op brand momenteel te groot is. Zodra het brandgevaar geweken is, zullen de barbecues opnieuw gebruikt kunnen worden.

8:25