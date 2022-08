FC Gullegem verliest clubicoon Germaan Descheemaeker (90), hij was de stichter van Germagas

Germagas werd in 1970 opgericht. Eerder was Germain Descheemaeker vlasbewerker bij vader Antoon in Kuurne en is hij in 1959 begonnen met een kolenhandel. Samen met zijn broers Daniël en Gabriël verkocht hij vanaf 1966 in Heule en Kuurne gasflessen en -installaties. In 1983 opende Germagas de huidige winkel met toonzaal. Dochter Mieke en zoon Nick kwamen mee in de zaak. In 1992 ging Germaan met pensioen. Door de jaren heen evolueerde de speciaalzaak enorm.