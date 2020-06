Exclusief voor abonnees

Fanfare, paard en koets, surfen op de Dender en... een moord: zo namen jullie afscheid van een vreemd schooljaar

Het Laatste Nieuws

26 juni 2020

11u46

0

Het vreemdste schooljaar in decennia zit erop. Omdat proclamaties en feestjes zoals we die gewoon zijn niet konden doorgaan, organiseerden leerlingen en leerkrachten overal in Vlaanderen alternatieve uitzwaaimomenten. En dat zag er zo uit: