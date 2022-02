Familie van David Polfliet kijkt toe tijdens reconstructie van moord: “We willen eindelijk de waarheid weten over wat hier precies is gebeurd”

Beveren/Sint-Niklaas/AntwerpenDe drie verdachten van de moord op David Polfliet (42) hebben donderdag deelgenomen aan een reconstructie in het park Hof ter Welle. Elk apart moesten ze aan de speurders tonen wat er zich op die fatale dag, 6 maart vorig jaar, precies heeft afgespeeld. De wedersamenstelling bracht echter weinig nieuwe elementen aan het licht. Eén van de drie jongeren, R.P. uit Antwerpen, bekende immers eerder al dat hij diegene was die de dodelijke messteek toebracht. De vader en broer van David woonden de reconstructie bij.

Voor de wedersamenstelling werd donderdagochtend om 7 uur de ruime omgeving van het park, inclusief de Lesserliersdreef, volledig afgesloten voor pottenkijkers. De Civiele Bescherming leverde bijstand om een muur van nadarhekken op te trekken. Rond 9 uur kwamen de drie verdachten toe. Twee van hen, K.B. uit Verrebroek en R.P uit Antwerpen, waren op het moment van de feiten 17 jaar maar zijn intussen meerderjarig. De derde verdachte, L.N. uit Kieldrecht is nu 17 jaar.

De vader en broer van David Polfliet woonden de reconstructie bij. Dat gebeurde weliswaar vanop afstand. Ze konden de reconstructie volgen op een televisiescherm. Volgens hun advocaat David Gillis was het voor beide een erg emotionele dag. “Het is de eerste keer dat ze geconfronteerd worden met diegene die verantwoordelijk zijn voor de dood van David. Het is ook de plaats waar hij zijn laatste levensmomenten doorbracht. Als burgerlijke partijen willen we alleen maar dat de waarheid aan het licht komt van wat er hier precies is gebeurd.”

De wedersamenstelling nam enkele uren in beslag omdat elke verdachte afzonderlijk moest laten zien wat er zich precies heeft afgespeeld. Politiemensen werden ingeschakeld om de rol van het slachtoffer in te nemen. “De reconstructie verliep rustig en constructief”, klonk het achteraf bij de verschillende betrokken partijen. Alle drie de verdachten werden donderdag bijgestaan door hun advocaten.

Tegenstrijdige verklaringen

Opvallend: een confrontatie tussen de drie jongeren was er niet. De relatie tussen de twee Beverse tieners en hun Antwerpse kameraad is intussen volledig verzuurd. L.N. en K.B. ontkennen formeel dat ze David Polfliet hebben gestoken. Ze verwijten R.P. dat hij door steeds andere versies te geven van de feiten het onderzoek nodeloos lang heeft vertraagd. Wat vast staat is dat ze via Grindr, een datingapp voor homo’s, David naar het park hebben gelokt. De bedoeling was de man te beroven, maar de kraanman uit Sinaai liet dat niet zomaar gebeuren. Intussen heeft R.P. bekend dat hij diegene was die tijdens de schermutseling met een mes uithaalde naar het bovenbeen van David. Hij raakte daarbij een slagader waardoor het slachtoffer doodbloedde.

Er was nog een tweede verwonding toegebracht met een mes. Het blijft voorlopig onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. K.B. was net als R.P. gewapend met een mes, maar hij ontkent te hebben gestoken. L.N. had een enkel een bolletjespistool op zak.

Mes blijft spoorloos

De speurders wilden een aantal verklaringen van de drie donderdag aftoetsen aan de plaats van de feiten. Zo moesten de jongeren tonen waar het slachtoffer zich precies bevond toen de schermutseling startte. De verklaringen van de twee Beverse jongeren loopt grotendeels gelijk, maar bij R.P. zijn er nog wel een aantal tegenstrijdigheden in zijn verhaal. Ook over het mes zelf waarmee David Polfliet werd doodgestoken is tot op vandaag nog veel onduidelijkheid. R.P. verklaarde aanvankelijk dat hij het wapen ergens verstopt zou hebben, maar kwam daar na zijn recente bekentenis op terug. Hij vertelde de speurders dat hij het mes na de feiten ergens in het water had gegooid. Waar hij dat precies deed en of het wapen ondertussen alsnog gevonden werd, is niet bekend. Niet dat dit een wezenlijk verschil zal betekenen als het tot een proces komt.

Als volwassenen berechten of niet

Daarover beslist de jeugdrechter op 24 februari. Althans toch voor twee van de verdachten: L.N. en K.B. Hun advocaten pleiten ervoor dat ze niet als volwassenen berecht zouden worden. Ze betreuren ook de twee snelheden bij de Antwerpse en Dendermondse jeugdrechtbank. Voor R.P., wiens aandeel in de moord groter lijkt, is de procedure tot uithandengeving nog altijd niet gestart.

De advocaten van de verdachten benadrukken nogmaals dat het om een uit de hand gelopen ‘pedojacht’ gaat. “Van homohaat is zeker geen sprake en het was helemaal niet de bedoeling dat er een dode zou vallen”, aldus advocaten Chantal Van den Bosch, Dirk De Maerschalck en Kjell Verleysen. Ze hopen dan ook dat de jeugdrechter hun cliënten niet uit handen zal geven. Voor het hof van assisen is de maximumstraf 40 jaar cel.

