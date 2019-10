Excuses vliegen in het rond bij afwezige bijzitters WHW

31 oktober 2019

13u06 5 Zesentwintig bijzitters die niet of te laat kwamen opdagen op de recentste verkiezingen riskeren geldboetes van 600 euro.

Vorige week werd een eerste lading van tien bijzitters verwacht in het Brusselse justitiepaleis. Maar liefst acht onder hen stuurden toen hun kat naar de zitting. Vandaag moesten er 26 verschijnen. Dit maal waren er meer bijzitters komen opdagen, wat een resem aan excuses opleverde. “We waren aanwezig op het vermelde uur maar men heeft ons gezegd dat we naar huis mochten”, vertelden twee beklaagden hetzelfde relaas. Een zelfstandig cateraar en een zelfstandig verpleegster hielden voor dat ze op 26 mei moesten werken en zich niet hadden kunnen vrijmaken of vervangen. Een vrouw stelde dan weer dat ze nooit een oproeping als bijzitter had ontvangen. Ook haar uitnodiging om verhoord te worden of een minnelijke schikking te betalen zou ze nooit gekregen hebben. Een jongeman verbleef in de periode van de verkiezingen op de Filippijnen en beweerde dat hij daar de gemeente van op de hoogte had gebracht. Een vrouw legde een medisch attest voor om aan te tonen dat ze op 26 mei ziek was. Enkel zij kon op begrip van het parket rekenen en moet geen straf verwachten. De anderen dreigen 600 euro te moeten ophoesten, al verzet het parket zich in vele gevallen niet tegen uitstel.

In totaal waren het maar liefst 486 mensen die op 26 mei niet of te laten kwamen opdagen als bij- of voorzitter, zonder dat zij daarvoor een wettige reden konden aantonen. Al die mensen kregen eerst de kans om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen en 383 van hen gingen ook op dat aanbod in. De 103 personen die niet betaalden, werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Uitspaak op 28 november.