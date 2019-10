Zwerfvuil ruimen in Doornzele? 500 kilo buit Joeri Seymortier

16 oktober 2019

09u25 2 Evergem Vrijwilligers hebben zwerfvuil geruimd in het dorp Doornzele bij Evergem, en hebben in een paar uur tijd 500 kilo buit gemaakt.

Er was iets minder volk dan tijdens de zwerfvuilactie in Evergem van maart dit jaar, maar dat kon het enthousiasme niet temperen. “Naast heel wat pmd-afval vonden we onder andere ook een koffiekan, fietswiel, een oude i-phone, heel wat verpakking, en zelfs twee binnendeuren in de bermen”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Alles samen goed voor 500 kilogram afval dat uit ons straatbeeld verdwenen is.”

Ook de voetballers van KFC Evergem Center hebben zich ingezet in de strijd tegen zwerfvuil. Zij ruimden zwerfvuil rond het voetbalplein van Evergem.