Zwembad Hoge Wal vanaf 1 juli weer open, maar reserveren is verplicht Joeri Seymortier

26 juni 2020

11u46 0 Evergem Het zwembad Hoge Wal in Ertvelde bij Evergem heropent op woensdag 1 juli. Wie wil zwemmen, moet wel op voorhand reserveren.

Het zwembad zal open zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 tot 18 uur, op woensdag van 14 tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 12 uur en 14 tot 17 uur, en op zondag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Afhankelijk van de activiteit zullen er 16 tot 32 zwemmers toegelaten worden in het zwembad.

“Reserveren kan vanaf maandag 29 juni”, zegt schepen van Sport Kenny Ketels (N-VA). “Voorlopig kan dat enkel telefonisch, elke werkdag van 9 tot 12 uur. Als je belt naar Sportcentrum Hoge Wal (09/218.58.09) of naar Evergem Info (09/216.05.00) krijg je een tijdslot. Betalen doe je aan de kassa of via een stempel op je beurtenkaart. Gebruik bij voorkeur je bankkaart en betaal contactloos. Later deze zomer kan je ook online reserveren.”

Info: www.evergem.be.