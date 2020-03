Zorgverlener uit Evergem? Pitta Izmir uit Ertvelde trakteert op gratis pitta Joeri Seymortier

15u21 0 Evergem Pitta Izmir in Ertvelde trakteert alle zorgverleners uit Evergem op een gratis pitta.

De pittazaak uit Ertvelde wil graag zijn steentje bijdragen om het zorgpersoneel van Evergem te ondersteunen, en te bedanken voor hun harde inzet in deze coronacrisis. “Daarom heeft elke zorgverstrekker recht op een gratis pitta in onze zaak”, lanceert de zaakvoerder op sociale media. “Je moet wel in groot-Evergem wonen, en om misverstanden te voorkomen graag bewijs dat je effectief een zorgverstrekker bent. Samen sterk tegen Corona!”

Pitta Izmir in Ertvelde is elke dag open van 17 uur tot middernacht.