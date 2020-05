Zorgbedrijf test voluit in rusthuizen Evergem, Maldegem en Nevele: resultaten zijn hoopgevend Joeri Seymortier

07 mei 2020

08u57 0 Evergem Het Zorgbedrijf Meetjesland heeft een grootschalige Covid-test uitgevoerd bij alle bewoners en personeelsleden in de vijf rusthuizen in Evergem, Maldegem en Nevele. De resultaten zijn hoopgevend.

In woonzorgcentrum Ter Caele in Evergem zijn de resultaten het best. Daar werden de 85 personeelsleden getest op 28 april. Ze bleken allen negatief te testen. 94 bewoners werden getest op 2 mei, en ook zij bleken allemaal negatief te testen.

In Ter Hollebeke in Sleidinge werd in een test op 22 april vastgesteld dat alle 60 personeelsleden negatief testten. Alle 60 bewoners van Ter Hollebeke werden getest op 1 mei. “Door problemen in het labo, wachten we nog op 29 testresultaten”, zegt schepen Patrick Huyghe. “Van de 31 uitslagen die we wel reeds ontvangen hebben, bleek één bewoner positief getest te hebben.”

Thuisisolatie

In woonzorgcentrum Warmhof in Maldegem werden de 137 personeelsleden getest op 27 april. Twee personeelsleden testten positief en werden onmiddellijk in thuisisolatie geplaatst. Alle 118 bewoners van het Warmhof werden getest op 29 april, en geen enkele bewoner bleek besmet te zijn.

In Ter Leenen in Nevele bij Deinze werden alle 88 personeelsleden negatief getest op 28 april. De 75 bewoners werden getest op 30 april. Eén bewoner bleek positief te testen en werd geïsoleerd.

Beterschap in Ertvelde

De slechtste cijfers zijn die van woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde in Ertvelde, maar die waren al eerder bekend. 22 bewoners en 7 personeelsleden waren daar positief. “Daar werden alle bewoners en personeelsleden reeds getest op 10 april omdat daar een uitbraak was”, zegt voorzitter Huyghe. “Tot nu mocht er nog geen hertesting doorgaan. De isolatie-afdeling van Ten Oudenvoorde kon recent worden verminderd in omvang, deels doordat bewoners overleden, maar gelukkig ook doordat de meeste bewoners na afloop van de isolatie geen symptomen van besmetting meer vertoonden, en de isolatie voor hen kon worden opgeheven.”