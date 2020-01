Zone 30 Belzele gevoelig uitgebreid Joeri Seymortier

11 januari 2020

08u37 0 Evergem De zone 30 in Belzele bij Evergem is een pak uitgebreid. Het is opletten als je door het dorp rijdt.

De gemeenteraad van Evergem besliste om de zone 30 in Belzele uit te breiden. De ‘grote driehoek’ van Belzele is nu volledig zone 30. Dat betekent dat de maximumsnelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur in onderstaande straten: Belzele Dorp, Belzeelsdreefken, Witakker, in de Kleine Moerstraat, in de Kuitenbergstraat tot voorbij het kruispunt met de Kleine Moerstraat, en ook in de Belzeelsestraat tot net voorbij het kruispunt met de Kleine Moerstraat. “Deze regeling gaat in wanneer de nieuwe verkeersborden geplaatst zijn. Dit gebeurt in het voorjaar van 2020”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V).