Zondag Ladies Fair in De Molen Wippelgem Joeri Seymortier

18 oktober 2019

11u24 0 Evergem Connie De Meyer en Kathleen Oosterlinck uit Evergem organiseren op zondag 20 oktober een Ladies Fair, in zaal De Molen in Wippelgem.

Het wordt een indoorbeurs met verschillende standjes, waar vrouwen nieuwe producten kunnen ontdekken, kledij kunnen passen, bij de kapper kunnen langs gaan of een gin tonic kunnen proeven.

Vorig jaar was er de eerste editie en toen kwamen meer dan 200 bezoekers. Dat vroeg om een tweede editie, en die staat nu zondag gepland. Van 13 tot 18 uur is iedereen welkom in Goeiingen 12 in Wippelgem. Ook heren zijn meer dan welkom, en kunnen genieten in de loungebar. De eerste 200 bezoekers gaan ook nog eens met een goodiebag naar huis.