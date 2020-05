Zomerfeest Ertvelde schuift plannen door naar 2021 (maar zorgt deze zomer wel voor verrassing) Joeri Seymortier

06 mei 2020

11u22 0 Evergem Het Zomerfeest 2020 in Ertvelde gaat niet door. Ook een light-versie wordt van tafel geveegd. Toch komt er een verrassing.

“Tijdens een tweede ‘corona-overleg’ heeft de kerngroep van Zomerfeest Ertvelde beslist om de plannen voor Zomerfeest 2020 door te schuiven naar volgend jaar”, zegt Bart Van Herck. “Er komen dus geen Zomerfeest en handelsbeurs in 2020. De goesting was groot om een ‘light-versie’ te organiseren, maar uiteindelijk werd beslist om alle gezondheidsrisico’s uit te sluiten. Ook alternatieven als een barbecue-aan-huis werden begraven, omdat ze onvoldoende bijdragen aan het ontmoetingskarakter van het Zomerfeest. Ondanks de afgelasting, wil de kerngroep het Zomerfeestweekend niet ongemerkt laten voorbijgaan. Onder het motto ‘Het Zomerfeest vergeet je niet’, is er voor de Ertveldenaren een verrassing bedacht. Hoe die er uit zal zien, blijft nog even spannend.”