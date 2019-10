Zestig kaarsjes op huwelijkstaart Leon en Antoinette Joeri Seymortier

20 oktober 2019

12u51 2 Evergem Leon Van Durmen (83) en Antoinette Caboor (81) uit de Azaleastraat in Evergem hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het diamanten koppel leerde elkaar kennen na de legerdienst van Leon op een dansfeest. Ze begonnen allebei hun carrière in de textielsector. Antoinette werkte 16 jaar bij Orléans om nadien voor het gezin te zorgen. Leon werkte bij Louisiane in Gent, om na zijn legerdienst bij Calcutta aan de slag te gaan en af te sluiten bij Stora Enso. Leon was voetbalscheidsrechter in het veld- en zaalvoetbal, en deed dat tot de leeftijd van 76 jaar.

Leon en Antoinette kregen twee dochters, Karin en Kristien. Ze zijn ook trots op hun twee kleinkinderen.