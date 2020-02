Zes jaar na ontwijding: kerk Langerbrugge wordt verbouwd tot buurtpunt Joeri Seymortier

06 februari 2020

10u56 0 Evergem De kerk van Langerbrugge bij Evergem wordt momenteel verbouwd. De vzw Obra-Baken wil er een multifunctioneel buurtpunt van maken. De kerk in het dorp Langerbrugge werd in 2014 ontwijd en is vandaag niet toegankelijk voor het publiek. Maar daar komt wellicht half mei van dit jaar verandering in.

Het project krijgt de naam ‘Buurtpunt Kerkbrugge-Langerbrugge’ en wordt getrokken door de vzw Obra-Baken. Samen met de buurt en de gemeente Evergem wordt het momenteel leegstaand kerkgebouw van Langerbrugge-Kerkbrugge omgetoverd tot een multifunctioneel en laagdrempelig Buurtpunt. “Het wordt een plaats waar het nuttige en het gezellige samen komen”, zegt gedeputeerde Kurt Moens (N-VA), die via de provincie betrokken is bij het dossier. “Er komt een initiatief waar landbouwers via de korte keten kunnen verkopen, burenhulp, een bar en ontmoeting. De kerk van Langerbrugge wordt een stek waar bewoners van alle leeftijden en diverse sociaal-culturele achtergronden elkaar vrijblijvend en ongedwongen kunnen treffen. Een plek waar heel wat activiteiten plaatsvinden, waar bewoners hun talenten kunnen ontplooien, en waar elke bewoner bijdraagt aan een warme, creatieve en actieve buurt. Op die manier willen de initiatiefnemers mee bouwen aan een levendige sociale, inclusieve en duurzame woonkern. Door dit project komt er opnieuw een goede socio-culturele basisvoorzieningen voor de bewoners van de dorpskern Kerkbrugge-Langerbrugge.”

Gebouwd in 1875

De kerk in Langerbrugge was die van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’, en werd gebouwd in 1875. De kerk was eerst een kloosterkapel van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie, en daarna vanaf 1931 een parochiekerk. De altaartafel uit de vroege achttiende eeuw is afkomstig uit de kapel van het kasteel Heylweghen. In 2014 werd de kerk in de Burggravenlaan ontwijd. Het buurpunt wordt een definitieve bestemming voor de kerk, maar ook de voorbije jaren werd er al een en ander georganiseerd: van een buurtpicknick over een kerstmarkt tot een nieuwjaarsreceptie. Heel wat religieuze zaken, zoals de doopvont, zullen in de kerk behouden blijven.

Pastorie

De vzw Obra-Baken heeft drie jaar geleden al een erfpacht afgesloten met de kerkfabriek van Langerbrugge, zodat ze voor dertig jaar over de ontwijde kerk kan beschikken. Obra doet aan dienstverlening aan mensen met een beperking. In Langerbrugge heeft Obra ook een dagcentrum voor mensen met een mentale of fysieke beperking. Obra gaat niet alleen de kerk aanpakken, maar ook de pastorie er naast. Daar komt woongelegenheid voor vier cliënten van Obra-Baken en hun begeleiders.

De verbouwingswerken kosten ongeveer 125.000 euro. Via het plattelandsproject Leader komt er 80.000 euro subsidie van Europa, Vlaanderen en de provincie.