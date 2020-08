Yentl (22) brengt noden van Evergemse jongeren in kaart: “Meer ruimte geven om te experimenteren en te mogen falen” Joeri Seymortier

04 augustus 2020

15u00 5 Evergem Yentl Boute (22) wordt het gezicht van het project ‘Ont-moetingsruimte voor jongeren’ dat tot de zomer van 2022 in Evergem loopt.

Yentl is afgestudeerd als pedagogisch coach aan de Artevelde Hogeschool Gent. “Jongeren ‘moeten’ vandaag de dag heel veel. Er wordt veel van hen verwacht”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA). “Met dit project wil Evergem jongeren meer ruimte geven. Kansen om ruimtes tijdelijk of permanent te gebruiken, maar evengoed kansen om te experimenteren en te falen. Het project loopt tot juni 2022 en is opgestart in de deelkernen Ertvelde, Sleidinge en Evergem-Centrum. Jongeren hebben nood aan een plek om te kunnen en mogen zijn, een ‘ont-moetingsplek’. Er wordt met de jongeren verder in gesprek gegaan om deze noden met hen te verfijnen. Doorheen het project zullen we een beleid voor jongeren in Evergem uitrollen. Daarna hopen we onze ervaringen en expertise te kunnen delen met andere gemeenten.”

Voor dit project krijgt de gemeente een toelage via Leader Meetjesland.