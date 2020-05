WZC Ten Oudenvoorde sluit corona-afdeling: “We hopen dat situatie stabiel blijft, en blijven regels strikt volgen” Joeri Seymortier

27 mei 2020

23u59 0 Evergem Het woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde in Ertvelde bij Evergem heeft haar speciale corona-afdeling gesloten. Er zijn nog twee besmette bewoners, maar die zitten nu op kamerisolatie.

Met 22 besmette bewoners en zeven besmette personeelsleden, werd het Ertveldse rusthuis van het Zorgbedrijf Meetjesland hard getroffen. Er waren ook verschillende coronadoden te betreuren in Ertvelde. “We hebben heel snel iedereen van bewoners en personeel getest, en een aparte zogenaamde cohorte-afdeling opgestart”, zegt voorzitter Patrick Huyghe. “Daar werden positief geteste bewoners verzorgd door negatief geteste personeelsleden, en door positief geteste personeelsleden zonder symptomen. De negatief geteste bewoners werden elders en enkel door de negatief geteste medewerkers verzorgd. De ploeg van Ten Oudenvoorde heeft sinds de start van de coronacrisis altijd de maatregelen strikt gevolgd. Intussen hebben we de cohorte-afdeling geleidelijk aan kunnen afbouwen. Deels doordat bewoners overleden, maar gelukkig ook doordat de meeste bewoners na afloop van de isolatie geen symptomen van besmetting meer vertoonden. Op dagen dat we de strijd verloren voor een bewoner, was er intens verdriet. Op dagen dat er bewoners terug naar hun kamer konden, was er voorzichtige hoop. De cohorte-afdeling wordt nu volledig opgeheven. Twee positief geteste bewoners zijn momenteel nog op kamerisolatie, en worden daar verder verzorgd. We hopen dat de situatie stabiel blijft, en blijven de regels strikt volgen”, klinkt het nog.