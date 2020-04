WZC Ten Oudenvoorde Ertvelde: 22 bewoners en 7 personeelsleden testen positief Joeri Seymortier

17 april 2020

08u19 2 Evergem Het Zorgbedrijf Meetjesland heeft het volledige woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde in Ertvelde getest op corona. 22 bewoners en 7 personeelsleden testen positief.

80 bewoners en 76 personeelsleden werden getest. “De resultaten zijn bekend: 22 bewoners en 7 personeelsleden testten positief”, zegt voorzitter Patrick Huyghe. “De overige testen waren allemaal negatief. Positief geteste bewoners en bewoners die symptomen vertonen, worden in een afzonderlijke covid-afdeling ondergebracht en verzorgd. Personeelsleden die positief getest werden en symptomen vertonen, blijven thuis.”

In Ten Oudenvoorde in Ertvelde waren begin april al zes gevallen van de COVID-19-besmetting vastgesteld. Het ging toen om een medewerker en vijf bewoners. Toen al werd een aparte afdeling ingericht. “Naar aanleiding van de testresultaten van de integrale testing, wordt het woonzorgcentrum opnieuw heringericht en opgesplitst om de verspreiding van het virus te beperken. De positief geteste bewoners worden samen verzameld in de cohortafdeling. Daar worden ze verzorgd door negatief geteste, en door positief geteste personeelsleden zonder symptomen. De negatief geteste bewoners worden enkel door de negatief geteste medewerkers verzorgd”, zegt Patrick Huyghe nog.