Woonproject in hartje Sleidinge moet inkrimpen Joeri Seymortier

24 april 2020

09u34 0 Evergem Een nieuw woonproject in het hartje van Sleidinge bij Evergem moet van de gemeente kleiner worden dan eerst voorzien.

Tussen de kerk en de pastorie van Sleidinge worden drie oude woningen gesloopt. In de plaats zouden drie woonblokken komen, die samen goed zijn voor 37 appartementen. In het oorspronkelijk plan zou ook een groot deel van het openbaar groen sneuvelen. Er is in Evergem politieke onenigheid over het dossier, en daarom werd het voorlopig van de agenda van de gemeenteraad gehaald. Het gemeentebestuur wil nu samenzitten met de projectontwikkelaar, met de vraag om de plannen te verkleinen. “Dit woonproject is een voorbeeld van verdichting, maar die wordt te fel doorgedreven. De ruimte rond de kerk is typerend voor Sleidinge, en daar willen we de woonkwaliteit hoog houden”, klinkt het.