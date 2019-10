Woodstockgeneratie uit Sleidinge viert samen 50ste verjaardag Joeri Seymortier

19 oktober 2019

18u42 0 Evergem De vijftigjarigen van Sleidinge zijn ontvangen door het gemeentebestuur van Evergem.

De ontvangst gebeurde op het Kasteel van Wippelgem. “Het was de derde maal dat de groep samen kwam, want ze deden dat ook al een reünie op 30 en 40 jaar”, zegt schepen Jonas De Wispelaere. “Deze Woodstockgeneratie bracht heel wat talent voort, zowel ondernemend als muzikaal. Het werd dan ook een blij weerzien met een enthousiast uitwisselen van verschillende verhalen bij een etentje in ’t Elsloschuurken.”