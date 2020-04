Woningen en schoolgebouw ontruimd door gaslek Wouter Spillebeen

27 april 2020

15u58 0 Evergem In de Pastorijstraat in Ertvelde zijn deze morgen een 20-tal woningen en een deel van een basisschool ontruimd als voorzorg naar aanleiding van een gaslek.

Terwijl er werken aan de gang waren, ontstond een lek in een middendrukleiding. De hulpdiensten besloten meteen een veiligheidsperimeter in te stellen die ontruimd moest worden als voorzorg voor eventueel ontploffingsgevaar. In die perimeter zaten twintig woningen en een gebouw van de basisschool De Regenboog. Daar waren ongeveer vijftien leerlingen aanwezig, maar gelukkig vonden zij onderdak in een ander gebouw van dezelfde school, dat net buiten de veiligheidszone lag. Rond 9.45 uur was alle druk van de leiding gehaald en kon iedereen weer naar huis.