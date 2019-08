Wippelgem viert kermis met Lattenkoers en AlpenFever Joeri Seymortier

15 augustus 2019

10u43 0 Evergem Het dorp Wippelgem bij Evergem viert opnieuw kermis. Op vrijdag 16 augustus wordt gestart met de traditionele Lattenkoers.

De Lattenkoers start vrijdagavond om 19 uur aan zaal De Linden. In de feesttent kan je naar een kermisbal met Peter Van Praag. Zaterdag is er op het dorpspleintje een kindernamiddag en om 21.30 een optreden van AlpenFever. Gratis toegang.

Zondag 18 augustus is er een hele dag rommelmarkt en in de namiddag een open deur in de molen van Wippelgem. ’s Middags kan je aperitieven en naar de barbecue. Om 16 uur staan heel wat fanfares uit het Meetjesland centraal. Om 21.30 uur is er een gratis optreden van Wiedfarmers.

Maandagavond is er een fuif van Chiro Weweko. Op dinsdag is er om 16 uur koers van eliterenners zonder contract en beloften, en ’s avonds een optreden van de coverband ‘Right and Left’.