Winter BOB controle in de politiezone Assenede-Evergem: 3,2 % bestuurders betrapt Didier Verbaere

28 december 2019

11u34 0 Evergem Tijdens de voorbije feestperiode werd in de politiezone Assenede-Evergem gecontroleerd op geïntoxiceerd of dronken sturen naar aanleiding van de winter-BOB-campagne.

Er werden 652 ademtesten afgenomen. Hiervan hadden 21 bestuurders of 3,2 procent te diep in het glas gekeken. “De komende periode zullen er nog meerdere controles uitgevoerd worden. De combinatie van te veel alcohol drinken en rijden met een voertuig is nu éénmaal een grote oorzaak van vele verkeersongevallen”, meldt de politiezone.