Wim De Vlaminck nieuwe voorzitter sp.a Evergem Joeri Seymortier

26 juni 2019

Evergem Sp.a Evergem heeft een nieuw bestuur. Wim De Vlaminck is de nieuwe voorzitter.

Rudi Schatteman wordt erevoorzitter. Femke Breugelmans is ondervoorzitter, Katty Van de Voorde is secretaris en Marnix Vermeulen penningmeester. “Het nieuwe bestuur bestaat uit twee mannen en twee vrouwen, en heeft dus mooi genderevenwicht”, zegt Wim De Vlaminck. “Er is ook een goed evenwicht tussen ervaren en niet-ervaren politiekers. Elk van de bestuursleden heeft ook actief deelgenomen aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen, en de Vlaamse en federale verkiezingen.”

Voorzitter Wim De Vlaminck is muzikant bij Symfonieorkest Vlaanderen en leerkracht aan het Muda Evergem en KA Eeklo. Katty is consulente bij Partena aan Huis. Femke is activiteitenbegeleidster bij vzw Den Dries in Evergem, en Marnix is arbeider bij Volvo Cars Gent.